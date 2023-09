La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Lucas Luiz Scalon.

Difensore brasiliano, classe 95, cresce calcisticamente nella Chapecoense, con cui debutta in prima squadra in un match contro il Cruzeiro. Poi il trasferimento nel club indiano Chennai city. Da lì il passaggio in Italia in club di quarta serie come Rieti, Fiuggi e Lavello.

La società porge a Lucas Luiz un caloroso benvenuto nella famiglia Gioiese, con l’augurio delle migliori soddisfazioni.