La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare l’avvenuto accordo con Mister Francesco Pachí, il quale collaborerà per le attività di base della Scuola calcio e rivestirà il ruolo di vice allenatore nella formazione Juniores guidata da Mister Infusino.

Mister Francesco Pachí è un allenatore di base UefaB, con diploma su tre livelli del metodo Coerver.

Ha svolto Stage formativi con l’Atalanta ed è attualmente istruttore nei Camp estivi del Real Madrid che si svolgono ogni anno in Italia.

In qualità di istruttore e allenatore ha prestato servizio nei settori giovanili della Reggina Calcio, Urbs Reggina 1914, Fc Gioiese, Cittanova Calcio.

La Società porge a Mister Pachí il benvenuto nella famiglia Gioiese, con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni