Di Clemente Corvo

La Asd Gioiese 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di

Santiago Mateucci e Domenico Belluzzi.

Mateucci è un attaccante argentino dalle spiccati doti tecniche, cresciuto nella cantera del Newell’s Old Boys, con un’esperienza anche nelle Marche alla Sangiustese. Richiesto da molti club, ha privilegiato la Gioiese in virtù anche della conoscenza con Mister Caridi, che lo aveva con sé nella passata stagione a Stilomonasterace.

Belluzzi, anche lui l’anno scorso nello Stilomonasterace guidato da Caridi, è un talentuoso centrocampista classe ’04, quindi un Under che sicuramente tornerà molto utile nello scacchiere Viola.

La Società dà a Santiago e Domenico un caloroso benvenuto e augura loro un campionato ricco delle migliori soddisfazioni.