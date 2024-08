La ASD Città di Siderno comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Mister Giampiero Squillace, che si unirà a Mister Peppe Carabetta e Giuseppe Pagano, preparatore dei portieri.

La società esprime sentimenti di gratitudine nei confronti di Mister Tommaso Costa e del suo vice Rocco Raso per il grande lavoro fatto in questi anni e per i risultati raggiunti.

In queste settimane di lavoro incessante e silenzioso la dirigenza ha messo a segno un importantissimo colpo per il settore tecnico dotandosi della collaborazione del Professore Francesco Romeo, grande esperto di calcio e qualificato professionista, che avrà il ruolo di preparatore atletico.

Presto sarà presentata la squadra che disputerà il campionato di prima categoria.

Alle tante riconferme, rispetto allo scorso anno, si aggiungeranno nuovi tasselli, un mix di giocatori giovani ed esperti, che a fine Agosto inizieranno la preparazione atletica per questa nuova esperienza.