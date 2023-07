Ripartire subito e con entusiasmo, per un nuovo sogno sportivo da vivere insieme. La A.S.D. Cittanova Calcio è già al lavoro in vista del prossimo Campionato Regionale d’Eccellenza, tra definizione dell’area tecnica e i primi significativi colpi di mercato. Tessere di un mosaico che, con ambizioni concrete, proverà a diventare protagonista di un’avvincente stagione di grande calcio giallorosso. Il Presidente Guido Contestabile, in piena sintonia con l’intera compagine dirigenziale, ha affidato l’incarico di Direttore Sportivo al sig. Gianni Condemi, profilo esperto e di comprovata competenza professionale. La Società ha inoltre scelto il nuovo staff che guiderà il progetto tecnico: Graziano Nocera allenatore; Vincenzo Prochilo viceallenatore; Antonio Laserra preparatore dei portieri; Domenico Quattrone preparatore atletico; Paolo Morello massaggiatore. Figure di primo piano del panorama calcistico calabrese per un progetto che vuole poggiare i piedi su basi solide. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questo frangente – ha affermato il Presidente Guido Contestabile – e già in queste prime battute della nuova stagione possiamo presentare una struttura tecnica di assoluto livello. Al DS Condemi, all’allenatore Nocera e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa e gli auguri di buon lavoro per un futuro ricco di soddisfazioni. Per alcuni è un ritorno a Cittanova, per altri un’esperienza del tutto nuova. Siamo convinti che le qualità e le ambizioni di ciascuno sapranno coltivare al meglio il sogno sportivo di un’intera città». Benvenuto e auguri che il Presidente ha esteso anche ai calciatori già ingaggiati per il prossimo campionato. Dodici colpi di mercato per disegnare la squadra di qualità e sostanza. Nella mattinata di oggi sono giunte le firme dei portieri Salvatore Palumbo e Francesco Stillitano (2003); dei difensori Flavio Cianci, Gianni Condomitti (capitano); Andrea Scigliano e Alessandro D’Ascoli; dei centrocampisti Giuseppe Sapone, Natale Gatto e Giuseppe Denaro; degli attaccanti Blas Tapparello, Mario Mautone (2005) e Rocco Spanò (2003). Classe, esperienza e carattere al servizio del progetto. Tra profili di categoria superiore e giovani di sicura prospettiva. Nei prossimi giorni il mercato giallorosso proseguirà con altri innesti, al fine di garantire al tecnico Graziano Nocera un organico completo e competitivo sin dall’inizio della fase di preparazione al campionato. A breve, infine, verrà lanciata la Campagna Abbonamenti. «Un ringraziamento ai nostri tifosi – ha concluso Contestabile – agli sponsor e ai partner che anche per la prossima stagione sosterranno il progetto sportivo del Cittanova Calcio».