In Italia l’ictus è la seconda causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore, ed è responsabile

del 9-10% di tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità.

L’Azienda Ospedaliera–Universitaria “R. Dulbecco“(AOU) di Catanzaro, in collaborazione con il

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) diretta dal prof Domenico

Conforti e con il Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS) diretto dal prof Gianluigi Greco

dell’’Università della Calabria, propone l’utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA)

nell’ambito medico–sanitario. Allo scopo è stato creato un gruppo di ricerca interdisciplinare che

coinvolge in maniera trasversale professionalità differenti, tra neurologi, matematici, informatici e

ingegneri.

Il progetto di ricerca denominato “Stroke 5.0“punta a sviluppare una piattaforma tecnologica a

supporto dei clinici e dei pazienti, per rendere più efficiente la gestione delle patologie

cerebrovascolari. Il progetto è volto a realizzare delle soluzioni tecnologiche ad ampio spettro che

prevedono l’utilizzo di app di supporto al riconoscimento dei segni e dei sintomi ed ai sistemi che

prendono in carico le problematiche di natura organizzativa dei pazienti affetti da ictus (dal supporto

decisionale al triage clinico in ambulanza, alla diagnostica per immagini, alla valutazione clinica, alla

pianificazione della terapia e dei primi interventi riabilitativi).

Nel XXIII° Congresso Nazionale della Società Italiana Studio Stroke (SISS), tenutosi nei giorni scorsi a

Napoli, è stato presentato il progetto “Stroke. 5.0”, che prevede il coinvolgimento anche di altri grandi

ospedali del Sud Italia (AO “A. Cardarelli“ di Napoli, l’AO “Dell’ Annunziata“ di Cosenza e l’AO

“Garibaldi“ di Catania). Inoltre, alla presenza del Commissario Straordinario dell’AOU “R. Dulbecco“,

dr.ssa Simona Carbone, del Direttore della Stroke Unit dell’Ospedale Cardarelli dr. Vincenzo Andreone,

del Direttore Stroke Unit dell’AOU “R Dulbecco” dr. Domenico Bosco, del Dr. Gianluca Galvano della

Stroke Unit dell’Ospedale Garibaldi di Catania e del responsabile scientifico del progetto Stroke 5.0

dell’Unical il prof. Domenico Conforti, è stato proposto un protocollo d’intesa interregionale per la

realizzazione di un piano formativo che consente di condividere le diverse esperienze sulla gestione

del paziente colpito da Ictus.

Il progetto Stroke 5.0 è patrocinato e sostenuto dalla European Stroke Organization (ESPO) e dalla

SISS con il presidente in carica dr. Rosario Iannacchero dell’AOU di Catanzaro. Questa sinergia porterà

all’utilizzo di sistemi di IA nella pratica clinica, con la speranza di produrre benefici effetti sulla qualità

dei percorsi di cura. Si tratta, dunque di tecnologie e strumenti che diventano un prezioso supporto

al lavoro dei medici e che devono essere utilizzati in modo appropriato per salvare vite umane e

migliorare l’efficienza del servizio sanitario.