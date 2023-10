Il Salumificio Ioppolo di San Giorgio Morgeto si afferma con la Nduja e il Tipico Sangiorgese

Due grandi importanti affermazioni per il Salumificio Ioppolo di San Giorgio Morgeto, con la “Nduja Calabrese” e il salame “Tipico Sangiorgese” ha conquistato con entrambi i prodotti il gradino più alto del podio al XVI Campionato del Salame Italiano. La manifestazione si è svolta Domenica 15 Ottobre 2023 a Sasso Marconi (Bo).

Una gara all’ultima fetta arbitrata da una giuria presieduta da Guido Stecchi, presidente dell’Accademia delle ‘5T’, affiancato dalla giornalista Maria Cristina Beretta. Sono stati sicuramente premiati la grande maestranza operativa del Salumificio Ioppolo guidato con grande capacità ed intelligenza dal titolare Enzo, che da anni ormai porta avanti un’esperienza personale maturata nel tempo, raccontata e trasferita nei suoi salumi che ormai hanno raggiunto un’armonia ed un equilibrio sensoriale perfetto, con sapore delicato e non aggressivo. Una vera delizia per i sensi. A Enzo Ioppolo ed al suo staff familiare le più vive congratulazioni per questa importantissima duplice affermazione che sicuramente avrà un riscontro positivo per tutto il territorio regionale calabrese.