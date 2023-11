DI CLEMENTE CORVO

Domenica 12 novembre inizia il campionato under 15 organizzato dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO . Queste le società partecipanti: ARCUDACE PALMI CLUB , BAGNARESE ,

CITTANOVA CALCIO ,

CRAZY LIONS CLUB,

GIOIESE ,

PALMESE ,

SAN MICHEL,

TAURIANOVA ACADEMY.

Da evidenziare che l’anno scorso il campionato under 15 è stato vinto dal POLISTENA CALCIO A 5, che grazie alla Vittoria del campionato dello scorso anno è stato ammesso di diritto a disputare il campionato regionale under 15.

Inoltre evidenziamo che sabato 11 inizia il torneo amatori sempre organizzato dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO queste le squadre partecipanti: AMATORI CALCIO CURCULADI ,

AMATORI CALCIO POLISTENA , AMATORI CINQUEFRONDI , AMATORI REAL ROSARNO , DOMINANTE FOOTBALL C. 2003,

GIOIESE 1918,

LA CANTERA PALMESE ,

LA MARIANNA CINQUEFRONDI ,

LIMBADI CALCIO ,

NUOVA AMOROSO POLISTENA ,

SAN CALOGERO CALIMERA ,

SAN PIETRO CALCIO 2010,

VIRTUS ROSARNO .

Quest’anno il torneo amatori DELEGAZIONE DI GIOIA TAURO comprende il maggior numero di squadre amatori rispetto agli altri tornei.

Da ricordare che il torneo scorso è stato vinto dal LIMBADI che in finale ha superato LA GIOIESE 1918.

Questa sera tra l’altro si terrà una riunione organizzativa con tutte le società partecipanti al torneo amatori presso la DELEGAZIONE di GIOIA TAURO con la presenza del PRESIDENTE della sezione AIA di Taurianova signore ADRIANO POLIFRONE, con la presenza di tutti i componenti della SEZIONE di GIOIA TAURO