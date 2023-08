Siamo nel clou dell’estate ed un’amministrazione di un paese a vocazione turistica, solitamente, dà il meglio di sé in termini di servizi primari come l’erogazione dell’acqua, la gestione dei rifiuti e della depurazione.

Accanto a questo si aggiungono altri servizi quali il decoro urbano e l’ organizzazione di eventi di intrattenimento.

Il combinato disposto tra questi serve a garantire a cittadini e turisti di trascorrere in serenità e spensieratezza le serate d’estate, cercando parallelamente di favorire l’economia cittadina.

L’ approssimazione in questi casi non serve. Un attenta e seria programmazione fatta con atti di indirizzo politici e coperture finanziarie, invece, si rende indispensabile.

Ebbene, dopo 14 mesi di vita amministrativa la giunta PISTOLESI, spogliatasi dalle vesti di neofiti e vestitasi con quelle di abili mestieranti della politica, dediti a spendere denaro pubblico a più non posso, non riesce a dare risposte essenziali ed in alcuni casi peggiora la qualità della vita dei cittadini.

Sono da esempio la mancata erogazione dell’acqua nelle case e la cattiva gestione della depurazione che va ad inficiare la balneabilità del nostro mare.

Non solo. I servizi di pulizia aggiuntivi nel periodo estivo previsto dal capitolato d’appalto e pagato profumatamente dai cittadini bagnaresi ci si chiede che fine abbiano fatto.

I mezzi meccanici di spazzamento e lavaggio delle strade così utilizzati in inverno sotto le piogge e nel periodo di più bisogno sono completamente scomparsi.

Degli operatori che dovrebbero spazzare in tutto il territorio, nemmeno l’ombra.

Così come per i servizi aggiuntivi quotidiani di ritiro dei rifiuti alle attività commerciali.

Nemmeno la cura quotidiana di ville e giardini, in realtà pagata dai cittadini a caro prezzo e le ampie buche presenti nelle strade cittadine risultano essere nei pensieri dell’amministrazione

Infine, che dire del cartellone della programmazione estiva di eventi e di intrattenimenti? INAPPROPRIATO considerate le somme stanziate in bilancio. Per il 2023 nei vari capitoli è stata impegnata la cifra di 100 MILA EURO. Cifra record, mai spesa prima d’ora.

Va ricordata anche l’ordinanza “senza coraggio” sulla movida che vieta ai giovani dal rimanere a divertirsi a Bagnara.

Questa è la triste realtà di una BAGNARA che si espone economicamente fuori dalla normalità e che non riesce ad offrire i servizi necessari, BAGNARA MERITEREBBE MOLTO DI PIÙ considerando che è tra le città dove si pagano i tributi tra i più alti d’Italia.