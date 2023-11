“Per essere utili al prossimo. Semplicemente così”.Questa la sintesi del rinnovato impegno assunto da tutti i soci presenti al tradizionale Passaggio di Campana che segna l’inizio del nuovo anno sociale per il Kiwanis Club Reggio Calabria. Storico sodalizio reggino che da oltrequarant’annicaratterizza il proprio operatoin favore dell’infanzia e delle fasce deboli. Un caloroso applauso ha accompagnatol’intervento di commiato del Presidente uscente, Eugenio Chisari, che ha lasciato il testimone di un club sano ed in splendida forma al nuovo presidente Salvatore Scaldaferri.E dopo il tradizionale tocco della campana, indossate le insegne del Club è stato proprio il Presidente Scaldaferri nelle sue linee programmatiche a voler ribadire l’impegno per il nuovo anno sociale con le scuole e le parrocchie del territorio, con cui da anni collabora, soprattutto in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia,nonché annunciare brevemente le numeroseiniziative benefiche previste semprein favore di associazioni meritevoli come ArteInsieme, Piccola Opera Papa Giovanni XXIII, AGI2000, e FINTRED e AIDO che con la Nazionale Trapiantati Pallavolo regaleranno alla città una occasione solidale che vedrà insieme la cultura della donazione con l’importanza della sana pratica sportiva.Questo il direttivo del club per il nuovo anno sociale eletto dalla assemblea dei soci: Antonino Battaglia, Natale Praticó, Pierdomenico Lico, Ignazio Giuseppe Romanó, Emilio Collini, Demetrio Ventura, Maria Pia Santoro, Fabiana Venezia e Gregorio Moscato. Graditissima e apprezzata la partecipazione all’evento di Giusy Caminiti Sindaco di Villa San Giovanni nonché, kiwaniana doc, così come quella dei Presidenti degli altriKiwanis Club della Divisione 13 Calabria Mediterranea e non solo. Le conclusioni sono state affidate a Claudia Simonetta, Luogotenente Governatore del Distretto Italia San Marino del Kiwanis International.