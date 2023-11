Italia in semifinale alla Billie Jean King Cup

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo nove anni, l’Italia raggiunge le semifinali della Billie Jean King Cup. Dopo il successo ottenuto ieri sulla Francia per 2-1, le azzurre si assicurano il primo posto nel gruppo D battendo anche la Germania: sul veloce indoor dell’Estadio Cartuja di Siviglia, Martina Trevisan ha la meglio sulla 21enne Eva Lys per 7-6(6) 6-1 dopo due ore e 10 minuti di gioco, poi è Jasmine Paolini a siglare il decisivo punto del 2-0 sulla Germania imponendosi su Anna-Lena Friedsam, numero 115 del ranking, per 6-3 6-2. Ininfluente dunque il doppio (dove sono possibili cambi dell’ultim’ora) che metterà di fronte Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan da un lato a Tatjana Maria e Laura Siegemund – quest’ultima vincitrice delle Wta Finals di specialità la scorsa settimana a Cancun in coppia con la russa Vera Zvonareva – dall’altro.

L’Italia – che affronterà la vincente del gruppo B che comprende Australia, Slovenia e Kazakhstan – mancava in semifinale dal 2014, quando ancora si chiamava Fed Cup: le azzurre, all’epoca campionesse uscenti e con Sara Errani, Roberta Vinci e Camila Giorgi, furono poi battute 4-0 dalla Repubblica Ceca che in finale si aggiudicò il trofeo a spese della Germania. Quattro in tutto le affermazioni dell’Italia: 2006, 2009, 2010 e, l’ultima, nel 2013 travolgendo 4-0 la Russia sulla terra rossa di Cagliari.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).