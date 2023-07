Italia argento mondiale nella spada donne a squadre

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’argento del Cairo, arriva quello di Milano per le spadiste azzurre che si confermano così vice campionesse del mondo. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola sono arrivate all’atto conclusivo della competizione ma a vincere è stata la Polonia. E’ finita 32-28, con Fiamingo che ha perso smalto soprattutto nell’ultimo assalto permettendo la rimonta delle polacche proprio sotto gli occhi del fidanzato Gregorio Paltrinieri, rientrato in anticipo dai Mondiali di nuoto giapponesi e subito in platea per seguire la catanese. Per l’Italia sono 8 medaglie totali (e primo posto nel medagliere) a due giornate dalla conclusione della rassegna mondiale con 2 ori, 4 argenti, 2 bronzi. Delusione cocente per la squadra di sciabola maschile: Gigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Michele Gallo sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Francia per 45-43, chiudendo al 5° posto.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).