Istituto Professionale “G.Renda” di Polistena, incontro di una studentessa con una delegata dell’associazione AIDAP

Il 30 marzo scorso ha avuto luogo l’incontro formativo degli studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS “G.Renda” di Polistena con la dottoressa Alessandra Minutolo, neuropsichiatra dell’età evolutiva e delegata dell’associazione AIDAP (Associazione italiana dei disturbi dell’alimentazione e del peso), un’associazione senza fini di lucro, riconosciuta dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM) e presente su tutto il territorio nazionale.

L’incontro, curato dalla prof.ssa Marina Scerra, docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, e dal prof. Pasquale Pugliese, ha avuto lo scopo di condividere con l’utenza scolastica del Renda la conoscenza dei disturbi dell’alimentazione (anoressia nervosa, bulimia nervosa) e dell’obesità, mettendone in luce le diverse sfaccettature e sensibilizzando gli studenti sulle possibili dinamiche psicologiche all’origine di determinati comportamenti alimentari anomali – sorti anche in conseguenza di atteggiamenti che stigmatizzano il peso corporeo rendendolo un elemento di discriminazione sociale e creando dannosi stereotipi – senza trascurarne le conseguenze farmacologiche e nutrizionali.

Oltre a seguire l’interessante trattazione della dottoressa Minutolo sugli importanti temi legati a prevenzione, educazione, trattamento e ricerca dei disturbi alimentari, gli studenti sono stati protagonisti di un momento di riflessione durante il dibattito avviato a conclusione dell’incontro.

Il meeting, di alto spessore e valore educativo e scientifico, si inserisce a pieno titolo nelle attività formative che la scuola pone in essere – soprattutto in qualità di istituzione scolastica a vocazione enogastronomica – con un intenso programma di attività didattiche, anche interdisciplinari, dedicate all’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la nutrizione, l’alimentazione e la sostenibilità alimentare ed ambientale nell’ottica della realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.