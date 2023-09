Siamo molto soddisfatti del progetto che abbiamo presentato e che è credibile, competitivo e solido sul piano sportivo, organizzativo e finanziario.

Il nostro gruppo è composto da imprenditori reggini e siciliani impegnati a livello nazionale nel settore della formazione universitaria.

Tutti i dettagli e i documenti, compresa la provvista finanziaria, sono stati trasmessi già ieri alla Città di Reggio ai fini della valutazione.

Per rispetto verso il lavoro dell’Amministrazione, verso gli altri concorrenti e verso la tifoseria reggina che ha bisogno solo di certezze, non riteniamo corretto divulgare ulteriori informazioni mentre è ancora aperta la fase di valutazione.

Se il progetto sarà scelto, saremo a disposizione dei media per tutti i dettagli e gli approfondimenti.