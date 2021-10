I giovani sono il futuro della nostra Regione e della nostra Reggio.

Nell’ultimo giorno di campagna elettorale ho accettato, con entusiasmo, di incontrare una delegazione di studenti universitari e giovani professionisti che mi hanno chiesto un impegno per fare in modo che la nostra terra diventi accogliente per loro e un luogo dove potere lavorare e costruire la propria vita.

Un momento importante che ci proietta al futuro e alla Calabria che vogliamo.