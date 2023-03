Di Antonio Spina

“Io sono la freccia” edito da Readaction Editrice, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, è il primo libro scritto dalla campionessa paralmpica Enza Petrilli. L’autobiografia è stata presentata domenica 26 Febbraio all’interno di una gremitissima Chiesa del Rosario, alla presenza del Sindaco Roy Biasi e del Presidente della Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova, che ha organizzato l’evento con il patrocinio del comune pianigiano, Annamaria Fazzari, insieme all’editore Michele Caccamo e alla scrittrice Gloria Vocaturo. Il tutto moderato dalla giornalista Nadia Macrì.Tra gli altri hanno presenziato Felice D’Agostino, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Taurianova e S. E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi.

Col passare del tempo, Enza – collare d’oro 2022 al merito sportivo – è divenuta il manifesto per eccellenza di chi affronta gli ostacoli che la vita pone davanti e non si arrende. E non è un caso, che Taurianova abbia risposto in maniera massiccia alla presentazione della sua autobiografia, dove viene descritta senza veli la sua parabola dal destino beffardo fino ai grandi successi sportivi.

“Credo sia stato più difficile mettere a punto la stesura di questo libro anziché tirare le frecce, anche se dietro ci vuole tanto allenamento ed abnegazione. Per me si è trattata di un’esperienza nuova, dovendo trovare gli argomenti e le parole giuste”.

Un turbinio di emozioni susseguitesi con ragguardevole intensità, proprio come dimostrato dall’arciera delle Fiamme Oro sulle proprie pagine social :

“per me non è stata una domenica come le altre, come quelle passate nei campi di gara. Ieri sono stata in un campo particolare. Un pomeriggio ricco di emozioni troppo forti e che, ahimè, ieri mi hanno un po’ tradita. La MIA gente mi ha dimostrato per l’ennesima volta affetto, quell’affetto sincero che raramente si riesce a trovare nelle persone ; eppure io non ho fatto nulla per loro…erano tantissime le persone presenti, erano tutte lì per me, perché nonostante conoscano la mia storia a memoria avevano voglia di esserci, di fare parte di quella serata che rimarrà nella mia memoria per lungo tempo…avete riempito il mio cuore di gioia”.