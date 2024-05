Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro con supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale” ed elicottero “Drago 148″ in servizio presso il Reparto Volo di Catania sono intervenuti questa mattina in località Umbri nel comune di Gimigliano, in provincia di Catanazaro per soccorrere un bovino

scivolato in un dirupo non avendo più possibilità di risalita. Il bovino è stato raggiunto da personale dei Vigili del Fuoco e dopo una rapida valutazione della situazione è stata decisa l’opzione di utilizzare l’elicottero. Il personale SAF ed elisoccorritore accorsi sul posto hanno provveduto a imbracare con apposite funi di sicurezza l’animale.

Dopo essere stato sedato dal veterinario intervenuto sul posto, l’animale è stato sollevato con l’ausilio del gancio baricentrico e successivamente posato al sicuro sull’erba, visibilmente spaventato ma fortunatamente senza ferite gravi. Dopo un controllo veterinario l’animale è stato consegnato ai proprietari.