«È gravissimo l’agguato dello scorso 8 settembre nei confronti di Michele Santagata, giornalista di Iacchitè contestualmente minacciato di morte da soggetti che in stile mafioso gli hanno intimato di rimuovere dal sito della stessa testata giornalistica, secondo quanto ha precisato la vittima, delle foto del sindaco di Rende, Marcello Manna, e di non scrivere più alcunché su Francesco Patitucci». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Paolo Parentela, Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Giuseppe d’Ippolito e Riccardo Tucci, che rimarcano: «Senza indugi siamo con Santagata e con Iacchitè. Come sempre, non consentiremo a nessuno di intimorire e fermare l’informazione, che specie in Calabria è essenziale per la democrazia e la comunità. Alla Camera e al Senato presenteremo – anticipano i parlamentari del Movimento 5 Stelle – un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere di garantire al meglio l’incolumità e la sicurezza del giornalista, ma anche quali notizie abbia acquisito sulla matrice dell’episodio, che conferma l’intolleranza diffusa verso il diritto di cronaca e di critica nel nostro territorio». «Da parte del sindaco Manna ci aspettiamo – concludono i 5 Stelle – una netta condanna dell’accaduto e dei relativi responsabili. La politica ha il dovere di contribuire a proteggere i giornalisti e ad assicurare alla stampa tutta la libertà e l’importanza necessarie».