“Una piazza stracolma di gente a Roccabernarda in provincia di Crotone ha accolto con meraviglia ed un lungo applauso l’accensione di un albero di Natale davvero eccezionale per la sua altezza: 28 metri e 90 cm. Si tratta dell’Albero installato dall’Associazione Socio Culturale RoccaNova e rientra nell’iniziativa promossa dalla stessa nell’evento “Accendiamo il Natale in Piazza Aldo Barbaro”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Roccabernarda.

L’albero è stato possibile installarlo grazie alla grande partecipazione economica di molte attività di Roccabernarda ma anche grazie a finanziamenti personali di ogni componente del direttivo dell’Associazione RoccaNova ed a persone vicine alla stessa.

Sapori, musica e tradizioni sono stati i protagonisti della splendida serata dell’Immacolata: tanta gente giunta anche dai paesi limitrofi ha affollato dalle prime ore del pomeriggio il centro storico del comune rocchisano. L’albero resterà al centro della piazza fino al 7 gennaio 2024. ”