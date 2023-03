“Rilanciare il Porto di Corigliano Calabro, una delle più importanti opere infrastrutturali del sud Italia, con investimenti immediati e velocizzando l’attuazione degli interventi di riqualificazione della struttura di alaggio e varo, realizzata 20 anni fa per offrire un’importante servizio di manutenzione ai natanti della grande darsena jonica, ma rimasta inutilizzata. Parliamo dell’unico porto dell’Alto Jonio Cosentino ad avere una vocazione sia commerciale sia improntata all’attività di pesca, esercitata da un’importante flotta di pescherecci e imbarcazioni che, però, negli anni sono stati costretti a muoversi verso altri porti molto distanti per poter effettuare la manutenzione alle proprie imbarcazioni. Credo sia prioritario, per la nostra regione e per il nostro Paese, individuare un piano di investimenti dedicato agli interventi di cui l’opera avrebbe bisogno e prevedere una vocazione strategica nel medio-lungo periodo per quest’infrastruttura così importante”.

Così il deputato calabrese della Lega vice Capogruppo Domenico Furgiuele, in un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in Commissione alla Camera