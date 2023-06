L’infiorata di Taurianova si conferma anche per la stagione 2023 uno degli appuntamenti clou della estate 2023. Ad organizzarla la Pro Loco guidata da Nello Stranges, vero motore di una organizzazione distintesi sul territorio taurianovese per aver messo in piede molto iniziative di solidarietà durante la fase della pandemia con sostegni concreti alla popolazione. L’infiorata organizzata con i maestri di Noto, quest’anno si arricchisce della presenza dei maestri infioratori di Genzano e Gerano. Il 16-17 e 18 giugno a Taurianova l’iniziativa tanta attesa da far mobilitare tutta la macchina organizzativa della Regione Calabria. Alla conferenza di presentazione della infiorata 2023 erano presenti dal sindaco di Taurianova Roy Biasi, che formalizza una alleanza strettissima con la Pro Loco di Stranges. Presenti, Marzia Matalone, Giuseppina Ierace, Corrado Roccaro, Francesco Cannizzaro, Giusy Princi e Filippo Mancuso. Come annunciato dal presidente Stranges l’iniziative per l’infiorata 2023 sono tantissime. La morte della giovanissima Denise Galatà stravolge l’organizzazione dell’evento dedicando gran parte della iniziativa alla sfortunatissima studente di Polistena decedeta nel fiume Lao a Laino Borgo. Interessante gli interventi dell’on Cannizzaro che riportiamo integralmente il suo intervento e quello del presidente della Pro Loco Stranges. A Moderare l’iniziativa Cettina Nicolosi.

GUARDA I VIDEO DI CANNIZZARO E STRANGES