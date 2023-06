Individuati due presunti scafisti responsabili del trasporto di 46 migranti sulle coste calabresi Le attività in mare avvenivano in cooperazione con le unità navali della Capitaneria di Porto che prendevano a bordo i migranti per condurli in porto a Crotone, dopo che militari della Guardia di Finanza saliti a bordo del veliero avevano provveduto ad isolare i due soggetti ritenuti responsabili dell’illecito traffico