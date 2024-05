Si è svolto ieri 8 Maggio, presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, un incontro tra il Ministro Giuseppe Valditara, il Capogruppo calabrese della Lega in Consiglio Regionale Giuseppe Gelardi e il responsabile della campagna elettorale Lega in Calabria Rossano Sasso. L’incontro, avvenuto in un clima manifestamente costruttivo, è stato fortemente voluto da tutti i compresenti al fine di poter ancor meglio delineare i futuri step di lavoro in riferimento al Dossier Calabria; Dossier che il Ministro sin dal suo insediamento ha dimostrato essere fortemente evidenziato nella sua Agenda. Già innumerevoli sono state le visite istituzionali nella nostra regione, e molti i fondi impegnati per la riqualificazione dello strategico comparto dell’Istruzione, tra cui quelli individuati per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell’edilizia scolastica regionale, quelli per migliorare il servizio educativo nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 6 anni, quelli per la costruzione di nuove palestre scolastiche, per la prevenzione della dispersione, per i laboratori degli istituti scolastici superiori; e ancora i fondi per la formazione sulle discipline STEM, per la formazione del personale e la didattica integrata, per il superamento dei divari territoriali nell’apprendimento di base e contro l’abbandono scolastico, e, molto importanti, i fondi per gli ausili didattici in favore degli studenti con disabilità. Un impiego di risorse ingenti dunque e che necessita di una minuziosa attività di coordinamento tra Roma e i territori regionali. L’onorevole Rossano Sasso e il Capogruppo Giuseppe Gelardi, che del resto ha un’esperienza trentennale di Dirigenza scolastica sul territorio calabrese, saranno pronti a fornire quindi un’utile interfaccia alla preziosissima attività di supporto Istituzionale che il Ministro Valditara sta operando in Calabria. Il Ministro ha inoltre annunciato informalmente durante l’incontro che a breve tornerà in Calabria per una nuova visita istituzionale.