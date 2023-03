Il 02 marzo 2023, presso l’aula magna del Liceo Statale Vito Capialbi, si è tenuto un incontro in occasione della Giornata nazionale della cura promossa dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose altre organizzazioni. La giornata, a cui hanno aderito numerose scuole italiane di ogni ordine e grado, si propone di stimolare gli studenti sul tema della cura nelle sue varie declinazioni della vita, dell’ambiente e dell’impegno contro le disuguaglianze e le discriminazioni.

A coordinare l’incontro è stata Michela Chiara Garrì, studentessa della VD Scienze Umane del Liceo Capialbi, che ha introdotto in modo esemplare il tema, approfondito poi dall’Ing. Antonello Scalamandrè, Dirigente scolastico del Liceo; lo stesso ha espresso la propria gratitudine nei confronti degli alunni e della professoressa Anna Murmura, sempre attenta a tematiche importanti come questa.

Presente all’incontro anche l’Ing. Bruno Cutrì, il quale ha esposto agli alunni la sua proposta di costruzione sociale, Le Scuole di Pace.

A parlare della cura dell’ambiente è stata, invece Jasmine De Marco, biologa e attivista WWF OA, che da anni lavora e studia ogni forma di vita che si trova attorno alla foce del fiume Mesima e lungo il suo corso. Jasmine De Marco ha illustrato ai presenti il cambiamento del fiume Mesima, che una volta era in stato di allarme che è diventato da poche settimane riserva naturale regionale.

Un intervento particolare e interessante riguardante la cura dei beni culturali è stato effettuato da Maria Teresa Iannelli, già Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia. Maria Teresa Iannelli ha ricordato ai presenti l’importanza dei beni culturali e spiegato come i giovani, spesso, non se ne rendano conto. Specialmente in provincia di Vibo, siamo circondati da beni culturali e l’appello della Iannelli va ai docenti, responsabili di rendere i loro alunni consapevoli dell’importanza della cultura.

All’incontro era presente anche Don Giuseppe Fiorillo, Cappellano di Villa dei Geranei, che ha parlato della cura del creato leggendo e commentando vari passi della Bibbia sull’importanza della natura.

In assenza dell’Ing. Antonio D’Agostino che avrebbe dovuto occuparsi della cura dei beni comuni, la parola è stata data al Prof. Nicola Rombolà che ha illustrato il suo progetto di una rete di scuole per la pace.

L’ultimo intervento è stato fatto da due alunne del Liceo (classe VD Scienze Umane), Federica Asturi e Rosa Procopio, che prendendo come punto di partenza la triste vicenda di una ragazza che qualche settimana fa si è tolta la vita nel bagno dell’università IULM di Milano, hanno approfondito il tema della fragilità umana con riferimenti agli studi psico-pedagogici effettuati in classe nei cinque anni del liceo.

Virginia Lo Bianco, Marisol Durante, Giada Monterosso, Marica Santacaterina, Roberta Sorbilli per

il Comitato scolastico diritti umani Liceo Capialbi.