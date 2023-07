Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, é impegnata dalle ore 08.00 circa sulla Sp172/2 rettifilo tra i comuni di Borgia e Girifalco per incidente stradale. Una vettura coinvolta una Fiat Punto che perdeva il controllo impattando violentemente contro un albero.

Tre feriti gravi estratti dalla vettura sono stati affidati al personale del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento con due ambulanze ed elisoccorso presso ospedale di Catanzaro. Un quarto giovane età 16 anni circa è Deceduto.

Si attende autorizzazione del medico legale e magistrato di turno per la rimozione della salma.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.