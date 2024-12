A causa di uno scontro che ha coinvolto due mezzi leggeri ed uno pesante, è al momento chiusa una corsia di marcia sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 353,800, in località Nocera Terinese (CZ)

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.