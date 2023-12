A causa di un incidente, provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lamezia Terme, della SS280″ Dei Due Mari” in località Tiriolo, in provincia di Catanzaro.

Il sinistro avvenuto al km 27,000 ha coinvolto due autovetture.

Per consentire il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza il transito è provvisoriamente deviato lungo la viabilità adiacente, con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.