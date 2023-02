A causa di un incidente, la strada statale 682 “Jonio – Tirreno” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 20,200, in località San Giorgio Morgeto, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sinistro è avvenuto nella galleria Limina, in direzione di Gioiosa Ionica.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è autonomo. Nell’impatto il conducente dell’autovettura è deceduto. La circolazione dei mezzi leggeri è temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa con indicazioni in loco, per il traffico pesante il traffico è temporaneamente bloccato.

Il personale Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.

Aggiornamenti

Dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo alla guida dell’autovettura ha sbattuto contro il guardrail causando il ribaltamento dell’auto per ritornare poi in carreggiata, sembra che la persona deceduta sia un Carabiniere.

AGGIORNAMENTO: STRADA RIAPERTA