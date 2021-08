Incidente di via Marina del 20 Agosto. Identificato il fuggitivo.

La Polizia Locale ha compiutamente identificato il conducente del motociclo che nella tarda serata del 20 Agosto scorso ha investito sul lungomare Falcomatà una donna e non ha prestato soccorso. La Polizia Locale, sin da subito sulle tracce del responsabile, stava esaminando i filmati dell’impianto di videosorveglianza cittadina e le dichiarazioni dei testi. Nel pomeriggio odierno, anche previa segnalazione di altra forza di Polizia, il responsabile è stato invitato al Comando di Viale Aldo Moro ove, accompagnato dal difensore di fiducia, ha fornito la propria versione dei fatti, ammettendo sostanzialmente le responsabilità del sinistro. Reggino, maggiorenne da un giorno, B.D. guidava lo scooter di un amico senza aver mai conseguito la patente. Oltre alle aumerose le sanzioni amministrative contestate conseguenti alle violazioni previste dal codice della strada, il giovane sarà denunciato all’autorità giudiziaria per mancato arresto dopo incidente con feriti ed omissione di soccorso.