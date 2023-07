Incendio mezzi “Locride ambiente “, ecco l’opinione della giunta Fragomeni

“Seguiamo con attenzione la vicenda dell’incendio occorso ai mezzi di Locride Ambiente.

Raggiunti da allarmate telefonate di tanti turisti e di cittadini circa il funzionamento del servizio di raccolta differenziata, precisiamo che la nostra città non subirà nessuna ripercussione, non trattandosi dei mezzi che svolgono il servizio per Siderno.

Naturalmente attendiamo che le forze dell’ordine si esprimano sulla natura dell’incendio, pronti a schierarci a difesa della sicurezza e della legalità.

In sinergia con le Istituzioni continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda.

L’Amministrazione comunale di Siderno