Incendio all’aeroporto di Trapani, scalo chiuso

TRAPANI (ITALPRESS) – L’aeroporto di Trapani è stato chiuso per un incendio. Lo riferisce il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è in stretto contatto con Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, e con il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra.

Secondo quanto si apprende, c’è molto fumo in pista, ma l’incendio è sotto controllo.

– foto di repertorio (fonte ufficio stampa Airgest) –

