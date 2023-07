Sono quattro gli uomini deferiti all’Autorità Giudiziaria dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di incendio colposo.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e contrasto di attività illecite, i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi, durante un servizio di perlustrazione in aree extraurbane, sono stati attirati dal fumo denso in località “Ciosso” di Motta San Giovanni (RC).

Giunti sul posto immediatamente hanno sorpreso quattro uomini intenti a effettuare pulizia in un terreno agricolo privato mediante l’incendio di sterpaglie. Le fiamme però, da lì a poco si sono propagate incendiando circa 5 ettari di macchia mediterranea.

La zona è stata messa in sicurezza mediante l’utilizzo di mezzi aerei che hanno provveduto a estinguere l’incendio, mentre i quattro uomini, le cui responsabilità dovranno essere successivamente accertate nelle opportune sedi giudiziarie, sono deferiti all’autorità giudiziaria.

Un evento, che ancora una volta testimonia l’importanza della presenza costante e attenta dell’Arma reggina sul territorio, il cui ruolo imprescindibile è quello delle Stazioni Carabinieri che assicurano la continua assistenza e disponibilità anche nelle zone impervie della provincia reggina.