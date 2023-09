E’ in via di definizione la procedura amministrativa per la messa a disposizione e l’utilizzo delle aree del Centro Sportivo Sant’Agata della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’Associazione Sportiva LFA Reggio Calabria, individuata per la partecipazione al prossimo campionato di calcio di Serie D.

Quest’oggi la riunione tecnica con gli uffici di Palazzo Alvaro ha consentito l’avvio dell’iter per la concessione temporanea a titolo oneroso delle strutture sportive già a partire dall’inizio della prossima settimana.

All’incontro erano presenti il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Consigliere metropolitano delegato allo Sport Giovanni Latella, il Consigliere metropolitano delegato al Patrimonio Giuseppe Sera, la Dirigente del Settore Domenica Catalfamo insieme ai funzionari responsabili.

Dopo il rilascio della struttura da parte della precedente società, avvenuto mercoledi 13 settembre contestualmente alla disattivazione del servizio di energia elettrica, l’attività disposta dall’Ente di Palazzo Alvaro ha consentito nell’immediato l’avvio provvisorio dell’erogazione di energia elettica, in previsione dell’attivazione del nuovo contratto, e contestualmente la messa a disposizione delle strutture per l’avvio delle attività sportive della nuova società.