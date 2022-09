In sicilia 1.387 nuovi positivi al Covid e 9 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.387 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia, su 11.436 tamponi eseguiti. Ieri erano stati 1.476 i positivi e 24 le vittime. Il tasso di positività oggi si attesta al 12,1%. Si registrano nove vittime. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Il numero degli attuali positivi sull’Isola scende a 70.176. In lieve calo il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: dai 426 di ieri si è passati ai 422 di oggi. Di questi 21 sono in terapia intensiva. A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Palermo 305 casi, Catania 245, Messina 282, Siracusa 128, Trapani 102, Ragusa 110, Caltanissetta 59, Agrigento 124, Enna 32.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –