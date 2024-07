Alcuni giovani che, di notte, avevano invaso il Viale della Libertà di Praia a Mare a bordo di motocicli sono stati identificati dalla Polizia locale mediante le immagini delle videocamere di sicurezza dell’impianto comunale. I ragazzi sono stati convocati presso il comando municipale dei vigili per essere multati.

“Sono certo che questi giovani non lo faranno mai più – ha commentato il sindaco praiese, Antonino De Lorenzo –, ma il loro è stato un brutto gesto. Hanno dato un cattivo esempio. Prendendo provvedimenti vogliamo diffondere un messaggio, a loro in primis”.

Negli ultimi anni, Praia a Mare è stata oggetto di molteplici segnalazioni di fenomeni simili, accostabili alla definizione di degrado urbano, segnatamente notturno, che hanno animato la discussione politica e dell’opinione pubblica. In tal senso, sin dalla scorsa estate, l’amministrazione comunale ha avviato iniziative di prevenzione degli stessi, soprattutto rafforzando il presidio territoriale con la polizia locale e le forze dell’ordine competenti territorialmente.

“Il messaggio che deve passare per questi ragazzi, per i loro coetanei e per chiunque è orientato verso atteggiamenti simili – ha aggiunto il primo cittadino – è che a Praia a Mare ci sono delle regole che vanno rispettate. La bellezza concessaci da Madre natura va preservata attraverso comportamenti consoni.

Ringrazio la Polizia locale per il lavoro che svolge – ha concluso De Lorenzo – e per le attività che metterà in campo in questa estate 2024, che si preannuncia ‘calda’ ma che ci troverà pronti sul piano della lotta al degrado”.