In mezzo a tanta cioccolata, con allegria e in condivisione i bambini del progetto SAI del Comune di San Giorgio Morgeto, curato dalla cooperativa Nuove Frontiere, hanno trascorso, insieme agli operatori Cosimo, Ilaria e Mariacatena, un pomeriggio nel laboratorio del bar Condello, di Polistena, grazie alla disponibilità del titolare e del figlio pasticcere, Domenico.

La visita ha avuto inizio con un racconto su come nasce la cioccolata. Il pasticcere, usando delle immagini da lui stesso preparate, ha spiegato ai bambini da dove nasce il cioccolato, partendo dalla piantagione e passando per la raccolta e la lavorazione del cacao.

Subito dopo i bambini hanno potuto assistere alla trasformazione della cioccolata in uova di Pasqua, partendo dallo sciogliere il cioccolato a bagnomaria, tramite un’apposita macchina chiamata “temperatrice” che permetterà al cioccolato di sciogliersi, appunto, ed arrivare ad una temperatura tale da renderlo croccante e lucido una volta solidificato.

Raggiunta la temperatura ottimale, Domenico, con l’aiuto dei bambini, ha versato il cioccolato fuso negli apposti stampi a forma di uovo e, successivamente, li ha messi in abbattitore per farli solidificare in tempo breve.

Nel frattempo, con la complicità dei proprietari, i bambini hanno visitato l’intero laboratorio, scoprendo i vari dolciumi che si producono nel periodo pasquale come le colombe, gli agnellini di pasta di mandorla, le pastiere ed, ovviamente, assaggiando tutti i gusti di cioccolato che il bar Condello propone ai clienti per la personalizzazione del proprio uovo.

I piccoli ospiti hanno ricevuto in dono le uova di cioccolata, felici per la divertente esperienza vissuta e per aver scoperto tante novità su quello che è un ingrediente amatissimo da grandi e piccini.

“Un sentito ringraziamento va a Domenico ed a tutta l’equipe del bar Condello per la disponibilità avuta nei nostri confronti -hanno dichiarato gli operatori di Nuove Frontiere- fin dalla proposta di questa esperienza che ha lasciato nei nostri bambini sorrisi e serenità, elementi di cui hanno profondo bisogno e che cerchiamo di regalare loro ogni giorno, anche attraverso iniziative come questa. Al bar Condello anche i nostri complimenti per la professionalità con cui svolgono il loro mestiere”