In Curia il tradizionale scambio di auguri del sindaco Falcomatà e della giunta comunale con l’Arcivescovo Monsignor Fortunato Morrone

L’incontro non è stato solo un’occasione di scambio di auguri, ma anche un momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano la città

Tradizionale incontro augurale in occasione delle festività natalizie alla Curia Arcivescovile, dove il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è stato ricevuto da Sua Eccellenza Monsignor Fortunato Morrone, Vescovo di Reggio Calabria-Bova. Insieme al Sindaco era presente la Giunta comunale, con il vicesindaco Paolo Brunetti, e gli assessori Carmelo Romeo, Elisa Zoccali, Marisa Lanucara, Paolo Malara, Anna Briante e Domenico Battaglia, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra ed i consiglieri comunale Giuseppe Marino e Giuseppe Giordano.

Nel corso dell’incontro il sindaco Falcomatà ha espresso gratitudine all’Arcivescovo «per la costante attenzione verso i bisogni della città e l’impegno per la promozione della pace, della coesione sociale e della solidarietà, valori che il Natale ci invita a vivere ogni giorno».

Da parte sua l’Arcivescovo Morrone ha condiviso con il primo cittadino il messaggio profondo del Natale: «Dio si autolimita per farci spazio», un richiamo alla riflessione sulla spiritualità e sull’importanza di fare spazio agli altri, specialmente in un momento in cui la solidarietà e l’unità sono valori fondamentali.

L’incontro non è stato solo un’occasione di scambio di auguri, ma anche un momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano la città. Il Sindaco Falcomatà e l’Arcivescovo Morrone hanno discusso, in particolare, delle attività e degli interventi nelle periferie cittadine. Entrambi hanno sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e la comunità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze di tutti i cittadini.

Il Sindaco e l’Arcivescovo hanno concluso l’incontro con l’impegno a proseguire sulla strada della collaborazione e del sostegno reciproco, per costruire una Reggio Calabria sempre più inclusiva e vicina ai bisogni di tutti, specialmente dei più vulnerabili.