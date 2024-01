«Il Parco “Angelina Cartella” è un altro esempio di riqualificazione degli spazi pubblici che viene condivisa con i cittadini che usufruiscono di quei luoghi. Un metodo che da anni l’Amministrazione comunale porta avanti, attraverso percorsi di dialogo, condivisione, concertazione e co-progettazione». Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, nel corso di un sopralluogo condiviso con la cittadinanza all’interno del parco Angelina Cartella di Gallico. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile e Rigenerazione urbana Paolo Malara, il consigliere comunale con delega a Parchi e giardini comunali Massimo Merenda e il Rup dell’intervento Vincenzo Cotronei insieme ai progettisti dell’opera.

«L’Amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di rigenerazione urbana in questa area della città – ha aggiunto il primo Cittadino – non vogliamo che sia un progetto calato dall’alto, ma che siano i cittadini a condividere le scelte, così da rispettare la naturale vocazione di questo luogo che merita un’attenzione ed una cura particolare, non solo per la sua storia, ma anche per le sue straordinarie potenzialità di polmone verde. Ed è proprio ciò che è accaduto stamattina, con il confronto con i cittadini di Gallico e con chi, da anni, rende vivo il parco Cartella rispetto a quella che sarà l’attività di rigenerazione». «Il progetto – ha spiegato ancora il sindaco – prevede la realizzazione di orti urbani, di spazi ludici ed aree attrezzate. Ci sarà la riqualificazione della piazzetta, prevista anche un’area sgambamento per i cani, un’area yoga e uno spazio per lo skate. Insomma tutte le attività che già si svolgevano in questo luogo che ora sarà rigenerato e riqualificato, con la previsione anche di una nuova area con giostrine per i bimbi e le loro famiglie che quotidianamente abitano e rendono viva questa zona della città».

«Proseguono gli incontri con la cittadinanza di Gallico – ha poi aggiunto il consigliere Merenda – in particolare al Parco Cartella dove già in altre occasioni, come delegato del sindaco, ho avuto un confronto positivo con la comunità che si prende cura e che rende vivi questi luoghi. Gli incontri sono finalizzati alla creazione di un progetto che andrà a riqualificare il parco per renderlo più vivibile. L’auspicio è quello che siano risolti gli ultimi dettagli e che si possano avviare i lavori affinché questo bellissimo angolo verde di città sia fruito in maniera completa e corretta».

«Voglio ringraziare la splendida comunità che si prende cura di questo parco – ha affermato poi l’assessore Malara – oggi abbiamo avviato un percorso di co-progettazione e discussione perciò di crescita di un pensiero che riguarda l’intero quartiere e il rapporto tra la comunità che vive questo quartiere e questo luogo. Abbiamo immaginato di mantenerlo aperto come luogo di relazione tra le persone. Un modo per far crescere i rapporti intergenerazionali, per creare un posto in cui anziani e bambini possano vivere la loro quotidianità nella massima serenità, un luogo verde e della cultura per immaginare una vita sana e di contenuti».