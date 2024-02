Di GiLar

Mentre in tutta Italia c’è la caccia a “fleximan”, ovvero la persona misteriosa che trancia di netto gli autovelox sulle strade italiane, ecco che a Palmi arriva il “piroman man”, lui non trancia, ma distrugge con il fuoco. Non trancia nettamente come il “collega” fleximan”, ma incendia, d’altronde il fuoco purifica, come era di solito utilizzare nelle antiche civiltà e nelle leggende greche. Siamo nei fatti nella nostra favolosa “Magna Grecia”. Dove la civiltà conobbe la sua origine ed evidentemente in certe persone tarda ad arrivare…(sic!).

Abbiamo preso notizia di questo danneggiamento da una post social corredato di foto dell’accaduto, un autovelox danneggiato sulla Strada Statale 18 da un piromane su una strada della città di Palmi. Ma quello che più ci ha colpito sono stati i commenti nelle varie pagine social che ci hanno lasciato basiti, in sintesi sembra che l’autore del gesto è quasi un “eroe 3.0” perché ha reso giustizia contro le tante multe che arrivano dal Comune di Palmi ai cittadini che non rispettano i limiti di velocità imposti dalla normativa in quella strada palmese.

Sarebbe bene e cosa buona e giusta, innanzitutto assicurare l’autore alla giustizia e poi, diciamo poi, iniziare un percorso educativo-culturale al rispetto delle regole perché una democrazia si basa soprattutto dal rispetto delle regole e non viceversa!