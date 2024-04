In Calabria, una notevole iniziativa ha visto la luce grazie all’impegno di Itamil Esercito, un’associazione professionale a carattere sindacale. La delegazione dell’associazione, guidata dal Presidente e Cofondatore Sandro Frattalemi, insieme al Presidente Regionale per la Calabria Massimo Cristiano e al Segretario Regionale Marco Paola, ha messo in evidenza un aspetto fondamentale: la normativa riguardante le agevolazioni tariffarie sui trasporti per le Forze dell’Ordine e le Forze Armate era caduta nell’oblio e risultava sconosciuta a molti aventi diritto.

Il loro incontro con il consigliere regionale avvocato Antonello Talerico ha dato il via a un’indagine che ha confermato questa situazione di disinformazione. Non solo i diretti interessati, ma anche alcuni comuni e concessionari del servizio pubblico di trasporto regionale non erano a conoscenza della normativa, la quale, in alcuni casi, non veniva applicata correttamente o veniva deliberatamente ignorata da alcuni concessionari.

La legge di riferimento è l’articolo 7, comma 6-bis della Legge Regionale n. 35/2015, che è stata successivamente modificata con l’adozione della Legge Regionale n. 8/2023, datata 24 febbraio 2023. Questa normativa consente ai membri delle Forze dell’Ordine (quali Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e delle Forze Armate, inclusi l’Esercito e il Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, di beneficiare di un’agevolazione tariffaria sul biglietto per i servizi di trasporto pubblico locale, che prevede una riduzione dell’80% rispetto alla tariffa ordinaria.

Tuttavia, è stato rilevato che il testo aggiornato della normativa non era presente sul sito del Consiglio Regionale, dove era disponibile solo la versione obsoleta che non prevedeva l’agevolazione tariffaria per le forze in questione. Inoltre, il sito della Regione Calabria non menzionava il comma che introduceva tale agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Il Decreto dirigenziale n. 19857 del 21 dicembre 2023 e il Disciplinare per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie stabiliscono che l’agevolazione è applicabile esclusivamente all’abbonamento mensile nominativo. Per usufruire dello sconto dell’80%, gli interessati dovranno semplicemente mostrare agli operatori dei trasporti pubblici locali, come le Ferrovie della Calabria e altre linee, un documento che attesti la loro appartenenza a una delle Forze dell’Ordine e Armate.

Itamil Esercito esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito e ringrazia il consigliere regionale avvocato Antonello Talerico per l’impegno mostrato nell’assicurare che i diritti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate siano rispettati e promossi.