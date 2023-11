La Calabria buona…non si ferma. Ennesimo riconoscimento di livello nazionale per Fattoria della Piana, azienda che si sta affermando sempre più grazie alla passione e la determinazione che ne contraddistinguono il cammino. Nel corso del recente evento legato al premio “Impresa Sostenibile” del Sole 24 Ore nato dalla collaborazione con il Vaticano, con il Patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Main Partner Banco BPM, Fattoria della Piana ha sbaragliato la concorrenza.

L’azienda calabrese infatti è stata premiata nella categoria “sostenibilità ambientale”, che comprende l’insieme di tutte le innovazioni e i processi virtuosi che l’azienda ha sviluppato al fine di evidenziare una ricaduta positiva sull’ambiente. Decisivo, per imporsi tra le quasi 200 aziende candidate, la realizzazione di un impianto di biogas che trasforma residui organici in energia sufficiente a soddisfare l’equivalente del fabbisogno di 2.600 famiglie.

Sul palco del Centro congressi Augustinianum di Roma, a ritirare il premio per Fattoria della Piana, Federica Basile, Responsabile produzione e distribuzione.

‘E’ con grande orgoglio che riceviamo il premio ‘Impresa Sostenibile’ del Sole 24 Ore, riconoscimento che si spinge a proseguire con ancora più dedizione verso i prossimi obiettivi. Le sfide legate alla sostenibilità -evidenzia Federica Basile- negli ultimi anni hanno assunto carattere d’urgenza, complici le problematiche ambientali che tutto il mondo è costretto ad affrontare.

Per Fattoria della Piana però, la sostenibilità è una precisa filosofia alla base della nostra mission. Si tratta di una scelta fatta di rispetto non soltanto dell’ambiente ma anche degli animali e di tutte le componenti alla base dell’azienda. La sostenibilità è un valore imprescindibile, che Fattoria della Piana vuole costantemente coniugare all’innovazione: sono questi i pilastri che hanno indirizzato il nostro cammino sino ad oggi e continueranno ad indirizzarlo da domani.

Il ringraziamento anche questa volta va a tutta la squadra che lavora all’interno di Fattoria della Piana e che contribuisce in maniera determinante ai traguardi che siamo riusciti ad ottenere. E’ una immensa soddisfazione per noi far emergere con la nostra realtà una Calabria coraggiosa e intraprendente, capace di competere con le migliori aziende italiane”.

Dalla sostenibilità ambientale alla sostenibilità sociale, il passo è breve. Dal palco di Roma, Federica Basile ci ha tenuto in modo particolare a ricordare il progetto nazionale ‘Seconda Chance’ che vede due detenuti lavorare all’interno di Fattoria della Piana. “Una collaborazione che ci ha sorpreso per l’umanità e l’impegno quotidiano contagioso che infondono. La nostra azienda -conclude Federica Basile- crede fortemente nel valore delle risorse umane all’interno di un ambiente positivo. Fattoria della Piana è un’impresa che vive come una famiglia”.