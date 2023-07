In data odierna si è tenuta una riunione di confronto con l’Amministrazione Comunale di Palmi, incontro richiesto dalla CISL FP di Reggio Calabria in merito alla proposta di modifica e integrazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale, dotazione organica e piano occupazionale triennio 2023/2025.

Al tavolo erano presenti per l’Amministrazione il Sindaco avv. G. Ranuccio il Segretario Generale dott. Antonio Quattrone, la responsabile del personale dott. Zerbo Angela, per le OO.SS. la Cisl FP ed alcuni Componenti della RSU.

Introduce il Sindaco ricostruendo tutta l’attività svolta in questi anni esplicitando anche le motivazioni della proposta di modifica ed integrazioni al piano triennale del fabbisogno di personale.

La CISL FP ringrazia il Sindaco per aver convocato la riunione di confronto, sottolineando l’importanza dell’istituto della partecipazione che fa parte del nuovo modello delle relazioni sindacali di cui all’art 3 del CCNL 2019/2021 delle funzioni locali, per questo motivo il Sindaco l’avv. G.Ranuccio, ha voluto fissare l’incontro ritenendolo utile e costruttivo.

La CISL FP, dichiara il Segretario Generale Vincenzo Sera, dopo aver sottolineato l’importante lavoro svolto in questi anni dal Sindaco e la professionalità del Segretario Generale dott. A.Quattrone coadiuvato dalla dott. A. Zerbo, portando l’Ente ad essere uno dei pochi comuni virtuosi della Città Metropolitana si è soffermato sul piano triennale del fabbisogno del personale, approfondendo l’argomento sull’opportunità di prevedere le progressioni verticali in deroga, procedura transitoria da svolgere entro il 31/12/ 2025.

Argomento condiviso anche dalla RSU.

L’Amministrazione ha preso l’impegno che non appena saranno concluse le procedure previste per nuove assunzioni, si procederà ad una attenta verifica pertanto non sarà esclusa la previsione di procedere con le progressioni verticali in deroga, anche in funzione del prossimo Contratto Integrativo.

La CISL FP ha nuovamente sottolineato la lungimiranza e la virtuosità dell’Ente che nel nuovo sistema di classificazione del personale per i nuovi profili professionali sono stati previsti sia quello dell’Istruttore bibliotecario nonché quello del Funzionario informatico.

Altro argomento trattato anche se non previsto all’ordine del giorno, è stato quello di garantire sempre più ambienti di lavoro nel rispetto del T.U. 81/08, la RSU ha condiviso e l’Amministrazione si è impegnata a verificare le criticità per sanarle.

Conclude il Segretario Generale della CISL FP Vincenzo Sera