I beceri insulti, il populismo un tanto al chilo, non dovrebbero essere elementi caratterizzanti di chi opera e lavora nel vasto mondo della stampa e dei social. La libertà di stampa è un bene prezioso per la Cgil e continuiamo a difenderlo e a salvaguardarlo come valore fondante della democrazia.

Ma un conto sono i diversi punti di vista e le opinioni, rispettabilissimi, un altro gli insulti e le basse allusioni.

Il video diffuso stamane via social dal dr. Lino Polimeni, il quale insulta il nostro sindacato e i suoi dirigenti è inaccettabile, ignobile e denigratorio.

La CGIL Calabrese tutelerà l’immagine e l’onorabilità dei suoi dirigenti e dell’organizzazione nel rispetto delle leggi vigenti.

Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori ogni giorno, lavoriamo per l’unita del mondo del lavoro come obiettivo per contrastare i soprusi e gli abusi di aziende e “prenditori” che alimentano il disagio sociale e contribuiscono all’abbandono da parte di migliaia di giovani dalla Calabria uccidendone la speranza ed il futuro.

Ricordiamo a chi decide di minare l’unità dei lavoratori che gli stessi rivendicano diritti che vengono stabiliti dai contratti nazionali che il sindacato firma; senza il sindacato non ci sarebbero contratti, diritti e tutele che, giustamente, anche gli ex lavoratori Siarc del servizio Tv rivendicano.

La CGIL sta tutelando altre decine di ex lavoratori presso le sedi giudiziarie deputate e gli attuali dipendenti della Siarc con orgoglio e senza vergogna. Lavoratori e lavoratrici che con pari dignità hanno scelto di essere rappresentati e difesi dal sindacato.

Evidentemente, chi confeziona servizi e spara fango di questo non ne vuole tenere conto o fa finta…