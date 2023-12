“Sentimenti di vicinanza e e di profondo cordoglio per la famiglia dell’imprenditore reggino Piero Mucciola, scomparso in queste ore all’età di 83 anni. La città oggi perde uno dei pilastri storici del mondo dell’impresa, uno degli imprenditori che hanno fatto la storia del nostro territorio, contribuendo in prima persona, attraverso il loro lavoro, a costruire lo sviluppo del nostro tessuto socioeconomico”. Cosi in una nota il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

“Punto di riferimento nel settore dell’impiantistica, negli anni, con la sua azienda, è riuscito a diventare un apprezzato professionista in tutta Italia, realizzando importanti infrastrutture sull’intero territorio nazionale. Molte sono le testimonianze dei lavori della sua ditta, che ha contribuito nel tempo a realizzare tante strutture importanti che sono oggi tra gli assi portanti del nostro tessuto industriale. All’imprenditore Mucciola, alla sua famiglia e ai tanti che hanno avuto l’onore di incontrarlo nel corso della sua prestigiosa carriera, giunga la vicinanza dell’intera comunità metropolitana”.