Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria esprime vivo compiacimento per la volontà di aderire al Partito manifestata da Filippo Lucisano, Vice Presidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni.

Si tratta del primo degli eletti in seno all’Opposizione villese, con oltre 400 preferenze. Di fatto, all’esito degli adempimenti amministrativo-burocratici, Lucisano andrà ad unirsi al Gruppo consiliare azzurro. Un innesto che permette quindi a Forza Italia Calabria di crescere ancora in numeri e qualità e, nello specifico del contesto comunale di Villa San Giovanni, di rappresentare la totalità dell’Opposizione, dove si contavano già gli azzurri Marco Santoro, Daniele Siclari, Domenico De Marco e Stefania Calderone.

Filippo Lucisano, 38 anni, è un imprenditore che ha sempre investito nel contesto della provincia di Reggio Calabria ed ha sempre creduto nelle grandi potenzialità del territorio reggino, in particolare della fascia tirrenica, dove Villa San Giovanni è uno snodo nevralgico. “Ho deciso di aderire al progetto forzista – spiega il nuovo aderente – perché ne ho colto il netto cambio di passo con il Coordinamento regionale dell’On. Francesco Cannizzaro e con la guida lungimirante del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto; una leadership crescente ed efficace, che ha portato e sta portando tanti risultati importanti per il territorio. Ritengo inoltre che Forza Italia sia l’unico partito davvero vicino al Sud, oltre ad essere l’unico che rappresenta appieno gli ideali liberali e democratici. Ne sposo le strategie nazionali e quelle territoriali, in netta contrapposizione con la condizione che la mia città, Villa San Giovanni, vive ormai da anni. Una realtà come quella villese non può vivere un ruolo marginale nello sviluppo della Calabria. Anzi, negli anni prossimi credo possa dire la sua svolgendo un ruolo da protagonista.”

Questa di Lucisano è soltanto l’ultima nuova adesione che Forza Italia fa registrare in Calabria, a conferma di come è percepito il Partito sul territorio ed al contempo del crescente appeal nazionale, frutto di azioni concrete e strategie chiare e precise. Si tratta di un innesto che rafforza il radicamento del partito azzurro nel territorio dell’Area dello Stretto e la qualità dell’Opposizione espressa in un territorio tanto complesso quanto strategico come Villa San Giovanni.