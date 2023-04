Un piacevole tuffo nel passato quello offerto dai soci del Vespaclub Rizziconi, nel weekend del 15 e 16 aprile 2023, ai visitatori del Centro Commerciale “Porto degli Ulivi”.

Il variopinto semicerchio, composto da ben 26 vespe ognuna delle quali accompagnata dalla propria didascalia, ha accolto come un abbraccio gli appassionati che si sono intrattenuti ad ammirare la mostra, a chiedere

informazioni e, cedendo alla tentazione, in pochi hanno resistito a non concedersi un selfie ricordo a bordo dell’iconico scooter, con buona parte dei soci del VespaClub, accondiscendenti e piacevolmente rassegnati ad assecondare le richieste di grandi e piccini.

La partnership ormai consolidata, tra l’Associazione Vespistica Rizziconese ed il suo main sponsor, ha concretizzato un ulteriore successo, quale è stata la seconda mostra statica di diversi modelli di vespa. A differenza della prima edizione, che ha visto protagonisti i modelli più vetusti, come a perfezionarne il successo, questa volta a fare bella mostra

di sé sono state le vespe 50 prodotte dal 1963 al 1990. Chi ha visitato il Porto degli Ulivi ha potuto ammirare dal vivo, infatti, i modelli R, L, PKs, Pk XL automatica, oltre ad un esemplare di vespa R versione francese a

pedali e le mitiche 50 special, sì proprio il modello che ha ispirato la famosa omonima canzone dei Lunapop.

Il Presidente Andrea Papasidero, senza nascondere l’entusiasmo, nel ringraziare tutti i soci che hanno voluto esporre i propri tesori e quanti si sono prodigati per la buona riuscita della kermesse, a nome di tutta l’Associazione ha voluto esprimere la propria riconoscenza al Centro Commerciale Porto degli Ulivi, per il prezioso supporto e per la disponibilità della location ancora una volta resa disponibile, dando appuntamento a cultori, collezionisti ed appassionati della Vespa e del vintage motoristico in genere, alla prima mostra scambio già in programma

per il prossimo mese di ottobre, naturalmente sullo stesso set.