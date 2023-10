Il vescovo Oliva visita l’Avis di Roccella Jonica

Il tredicesimo giorno del lungo programma di visite pastorali di Mons. Francesco Oliva a Roccella Jonica è stato dedicato alla visita della sede dell’AVIS Comunale. La partecipazione dei giovani che per la prima volta hanno fatto la loro donazione è stata massiccia ed ha interessato più di 30 studenti dell’IIS “Pietro Mazzone” che, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosita Fiorenza e della Prof.ssa Francesca Iervasi, Referente AVIS per l’Istituto hanno scelto di donare mostrandosi sensibili verso l’attività di volontariato svolta dall’Associazione. Non dimentichiamo che la tematica della donazione rientra anche nel contesto dell’Educazione Civica e dei percorsi di PCTO grazie a degli accordi con il MIUR e proprio grazie a ciò 4 studenti del Corso Chimica hanno svolto attività di Alternanza Scuola-Lavoro aiutando i volontari nell’organizzazione della giornata acquisendo nel contempo maggiore consapevolezza della concretizzazione del concetto di volontariato e di aiuto al prossimo.

Nel corso della mattinata, come si diceva prima, c’ è stata la visita del vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, anche lui ex donatore, accompagnato dal parroco del luogo Padre Giovanni Jaomanana. Accolto dal presidente dell’AVIS Comunale Maurizio Villari egli ha avuto modo di incontrare i soci e i donatori congratulandosi per l’ottimo lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata verso un tema così importante come quello della donazione di sangue.

In tale occasione hanno presenziato anche il Tesoriere provinciale Avis Nicola Ritorto e il Consigliere regionale Avis Felice Lombardo per promuovere e incentivare il tema della donazione non solo di sangue anche di plasma.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Maurizio Villari, del Direttore Sanitario, Dott. Mario Fragomeli e di tutto il Consiglio direttivo, che coglie l’occasione per lanciare un invito ad avvicinarsi alla donazione di sangue e di plasma.

