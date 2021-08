Dialogo proficuo e cordiale per la condivisione degli obiettivi strategici sulla manutenzione delle strade, il Centro per l’Impiego e la valorizzazione della cultura ebraica

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, i consiglieri aderenti al Gruppo Misto Antonino Minicuci e Rudi Lizzi.

L’incontro, proficuo e cordiale, è stato l’occasione per condividere alcune attività di programmazione da parte dell’Ente sugli interventi per la manutenzione straordinaria sulle strade di competenza metropolitana, nonchè sulle problematiche inerenti il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria. Prese in esame infine durante la riunione – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – alcune iniziative da promuovere per la valorizzazione della cultura ebraica.

A margine dell’incontro il sindaco Falcomatà ha ringraziato i Consiglieri Minicuci e Lizzi per lo spirito costruttivo e la capacità di dialogo messi al servizio del territorio. “Da parte nostra – ha affermato il sindaco – la piena disponibilità a condividere responsabilmente con le forze di minoranza che dimostrano un atteggiamento costruttivo gli obiettivi strategici da perseguire attraverso la programmazione dell’Ente”.