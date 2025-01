Il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, ha fatto visita al presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, per approfondire le tematiche inerenti allo sviluppo dell’intera area della Piana di Gioia Tauro, che vede nel porto un fondamentale traino di sviluppo per l’intero territorio.

In un clima di piena sinergia istituzionale, il presidente Andrea Agostinelli ha illustrato le caratteristiche infrastrutturali del porto, primo porto di transhipment d’Italia, in costante crescita dei traffici portuali da sei anni consecutivi.

Nonostante, infatti, la crisi internazionale del Mar Rosso e le possibili ripercussioni determinate dagli effetti distorsivi della direttiva europea ETS, lo scalo calabrese, nell’anno appena trascorso, ha raggiunto il record dei traffici di 3.940.000 TEUS, con una crescita percentuale, rispetto allo scorso anno, dell’11 percento.

Nel corso dell’incontro, è stato, naturalmente, affrontato il tema dell’occupazione, soffermandosi sulle opportunità lavorative offerte dal porto di Gioia Tauro che rappresenta il punto di riferimento di numerosi lavoratori calabresi, grazie ad un impiego di circa 1600 dipendenti diretti e 3000 nell’indotto.

Si è altresì sottolineata l’importanza della intermodalità che coinvolge la stazione ferroviaria di Rosarno, con gli impegni di RFI alla progettazione delle varianti sulle dorsali tirreniche, che consentano il transito dei treni commerciali, in base agli standard europei di 750 metri di lunghezza, in uscita dal gateway ferroviario del porto di Gioia Tauro verso la rete nazionale.

L’incontro si è concluso con una manifestazione reciproca di piena collaborazione istituzionale tra i due Enti che, ognuno nella propria competenza, governa lo sviluppo del territorio in un’ottica di crescita per l’intera comunità della Piana.