Il Sindaco di Catania dona il sangue all’Arnas Garibaldi

CATANIA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, insieme al dirigente responsabile del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della salute regionale, Giacomo Scalzo, accompagnati dal direttore generale dell’Arnas Garibaldi di Catania, Giuseppe Giammanco, hanno dato concreta testimonianza e seguito alla riunione, avvenuta qualche giorno addietro presso Prefettura di Catania, per affrontare l’annosa emergenza relativa carenza ematica in Sicilia, donando il proprio sangue presso la Struttura di Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Piazza Santa Maria di Gesù, diretta da Santi Sciacca.

“L’unico modo – ha detto Il manager dell’Arnas Garibaldi – per contrastare la riduzione di donazioni nella nostra terra, cercando di infondere consapevolezza nei cittadini, soprattutto se ragazzi in età adolescenziale o giovani adulti, è quella di dare l’esempio e compiere un gesto d’amore. Si tratta di un gesto che, nondimeno, serve anche a verificare le proprie condizioni di salute senza spendere denaro, investendo solo pochi minuti del proprio tempo”.

